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Стало известно о серьезных проблемах в элитной бригаде ВСУ «Анна Киевская»

Forbes: 155-я бригада украинской армии начала распадаться до прибытия на фронт
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Элитная украинская 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, проходившая подготовку на Западе, начала распадаться еще до прибытия на фронт под Красноармейском (Покровском). Об этом сообщает американский журнал Forbes.

Бригада, на вооружении которой состоят немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar, должна была насчитывать свыше 5800 военнослужащих, однако около 1700 из них дезертировали. После последних боев в районе Красноармейска (Покровска) подразделение понесло тяжелые потери, лишившись части своих танков и другой бронетехники.

В статье отмечается, что командование украинской армии формирует бригады из неопытных солдат, которые дезертируют при первой возможности. Кроме того, из-за отсутствия подготовки и необходимого оборудования действия таких подразделений неэффективны.

2 января президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине возросло число случаев самовольного оставления воинских частей.

Ранее в ВСУ заявили, что число дезертиров превышает количество потерь.

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