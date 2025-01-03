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По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

На протяжении дня сигналы о возможной угрозе с воздуха периодически звучали в восточных и центральных регионах страны.

Накануне стало известно, что сигнал тревоги звучал в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в украинской столице.

В ночь на 31 декабря российская армия атаковала механический завод в Павлограде, который располагается в Днепропетровской области. Как сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, это предприятие занимается производством и сборкой ракет.

По данным Минобороны РФ, всего российские военные нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее стали известны потери ВСУ за 2024 год.

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