В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Тревога звучит на территории Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областей.

В столице страны тревогу объявили в 4:36 по московскому времени.

Накануне сообщалось, что в Киеве после взрывов повреждено здание Национального банка Украины. Повреждения получили крыша и окна в помещениях на верхних этажах здания. Финансовый регулятор работает в обычном режиме.

Утром 31 декабря издание «Страна.ua» писало о серии взрывов в Киеве. Также утверждалось, что атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным местных изданий, жители населенного пункта слышали звуки взрывов.

Позже координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по юго-восточной окраине Киева. По его словам, Вооруженные силы РФ за утро три раза нанесли удары в одном направлении.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее удар беспилотника по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео.