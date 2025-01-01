МО РФ: за год ВСУ потеряли около 593 410 человек

За 2024 года украинские войска потеряли около 593 410 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ в начале года теряли примерно по четыре тысяч военнослужащих в неделю в начале конфликта. К марту этот показатель вырос до семи тысяч, но потом снизился.

Попытка прорыва через границу в марте в Белгородской и Курской областях стоила ВСУ еще примерно три тысячи бойцов. К концу мая потери ВСУ превысили уже 10 тысяч человек в неделю.

Самое большое количество военнослужащих ВСУ потеряли за неделю 26 октября по 1 ноября, показатель приблизился к 17 тысяч человек.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области потеряли более 480 солдат за сутки.

Всего с начала вторжения ВСУ на российскую территорию противник потерял более 46 тыс. военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 143 бронетранспортера.

Ранее российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.