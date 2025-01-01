За 2024 года украинские войска потеряли около 593 410 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ в начале года теряли примерно по четыре тысяч военнослужащих в неделю в начале конфликта. К марту этот показатель вырос до семи тысяч, но потом снизился.
Попытка прорыва через границу в марте в Белгородской и Курской областях стоила ВСУ еще примерно три тысячи бойцов. К концу мая потери ВСУ превысили уже 10 тысяч человек в неделю.
Самое большое количество военнослужащих ВСУ потеряли за неделю 26 октября по 1 ноября, показатель приблизился к 17 тысяч человек.
До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области потеряли более 480 солдат за сутки.
Всего с начала вторжения ВСУ на российскую территорию противник потерял более 46 тыс. военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 143 бронетранспортера.
Ранее российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.