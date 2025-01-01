В ряды Вооруженных сил Украины призвали мужчину, страдающего аутизмом. Об этом заявил украинский военнопленный Виталий Михаленко, пишет РИА Новости.

«Прислали человека — аутист. Поставили повару помогать <…> Он даже не разговаривает», — отметил он.

Михаленко рассказал, что приезжали родители мобилизованного и показывали соответствующие документы, но его не отпустили. Всем мобилизованным ставят отметки о том, что они здоровы, добавил пленный.

В октябре 2024 года сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали в Вооруженные силы Украины мужчину, который имел бронь от призыва. По данным издания «Страна.ua», в военкомате порвали документ, подтверждающий наличие брони от мобилизации, и отправили мужчину на полигон.

До этого сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования помимо ресторанов и торговых центров начали устраивать облавы на городских рынках Украины.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее ООН обвинила Украину в нарушении условий мобилизации.