На Украине мужчина получил смертельную травму в военкомате

Sumy Today: житель города Сумы на Украине умер от травм, полученных в военкомате

В городе Сумы на севере Украины мужчина получил травму в местном военкомате и скончался. Об этом пишет украинское издание Sumy Today.

«Сумчанин получил смертельную травму в городском ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Мужчина оказался в военкомате 29 декабря и получил там черепно-мозговую травму, пишет издание. Ему было 40 лет.

Накануне сообщалось, что в ряды Вооруженных сил Украины призвали мужчину, страдающего аутизмом. Украинский военнопленный Виталий Михаленко рассказал, что приезжали родители мобилизованного и показывали соответствующие документы, но его не отпустили. Всем мобилизованным ставят отметки о том, что они здоровы, добавил пленный.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее украинский блогер заявил, что его похитили сотрудники ТЦК.