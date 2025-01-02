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Зеленский заявил об увеличении числа случаев самовольного оставления частей в ВСУ

Зеленский: число случаев самовольного оставления частей ВСУ выросло в 2024 году
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Yves Herman/Reuters

На Украине возросло число случаев самовольного оставления воинских частей. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Рада».

«Самовольное оставление частей в 2024 году увеличилось», — отметил он.

Зеленский обратил внимание на то, что украинские военнослужащие «устают», поскольку боевые действия длятся долгое время.

В конце ноября 2024 года британский журнал The Economist писал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины начинают рассматривать возможность территориальных уступок в пользу России из-за усталости от продолжительного конфликта. В публикации отмечалось что из-за выматывающих боевых действий военнослужащие все чаще задумываются о том, что «перемирие может быть единственным выходом» из сложившейся ситуации.

При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк недавно заявил, что разговоров об окончании конфликта с РФ быть не может, потому что Москва еще не «заплатила достаточно высокую цену». По его мнению, все может закончиться только победой украинской стороны с предоставлением гарантий безопасности с участием США.

Ранее Die Zeit сообщила о непубличных переговорах РФ и Украины.

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