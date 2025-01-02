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Брянскую область попытался атаковать дрон ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО отразили атаку беспилотника ВСУ в Брянской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку украинского дрона, попытавшегося атаковать Брянскую область. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил Богомаз.

По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого сообщалось, что силы ПВО в разное время в течение дня сбили четыре ракеты над Курской областью.

А утром средства ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской областью.

За прошедшую ночь в общей сложности было сбито 13 беспилотников. Дроны уничтожались над территорией Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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