Средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с 08:00 до 11:00 по московскому времени.

До этого украинские солдаты применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на месте обстрела были найдены обломки американской ракеты М30А1. По словам местных жителей, в результате атаки были повреждены окна пятиэтажных домов во всем микрорайоне.

2 января стало известно о еще двух сбитых БПЛА над территорией Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.