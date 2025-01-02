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Силы ПВО сбили четыре ракеты над Курской областью

В небе Курской области за день сбиты четыре ракеты
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение дня сбили несколько ракет. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области», — говорится в сообщении.

В оперштабе выразили бойцам ПВО благодарность.

2 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области. В результате атаки повреждения получили исключительно мирные гражданские объекты, отмечал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Это, в частности, школы, аптеки, магазин продуктов.

От удара пострадала сотрудница Дома Культуры. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Следственный комитет возбудил дело о террористическом акте.

Ранее стало известно, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.

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