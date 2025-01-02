Власти Донецка сообщили о взрывах в городе

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в городе.

«В Донецке громко! Будьте очень внимательны!» — заявил Кулемзин.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

Накануне сообщалось, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Также 2 января в Черкасской области на Украине произошли взрывы.

31 декабря издание «Страна» писало о серии взрывов в Киеве. Также утверждалось, что атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным местных изданий, жители населенного пункта слышали звуки взрывов.

Ранее российское подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ в Сумах.