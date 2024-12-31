«Страна.ua»: в Киеве произошли взрывы после сообщений о ракетной атаке

В украинской столице Киеве произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

«Сообщают о взрывах в Киеве. <...> Пишут о баллистических ракетах, летящих на столицу», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным местных изданий, жители населенного пункта слышали звуки взрывов.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В ночь на 31 декабря также сообщалось о взрывах в Киеве.

28 декабря стало известно о 397 взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российское подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ в Сумах.