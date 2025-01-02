В Черкасской области Украине произошли взрывы

В Черкасской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По имеющимся сведениям, взрывы произошли в городе Канев.

2 января сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Тревога звучит на территории Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областей.

1 января в Киеве после взрывов было повреждено здание Национального банка Украины. Повреждения получили крыша и окна в помещениях на верхних этажах здания. Финансовый регулятор работает в обычном режиме.

31 декабря издание «Страна» писало о серии взрывов в Киеве. Также утверждалось, что атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным местных изданий, жители населенного пункта слышали звуки взрывов.

Ранее удар беспилотника по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео.