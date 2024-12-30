Российские военные разрушили склад ВСУ в городе Сумы на Украине. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, разрушен склад операторов БПЛА. В нем же были несколько украинских военных, добавил он.

Также удар нанесли по городу Лозовая Харьковской области, отметил подпольщик. По данным его источников, зафиксирован прилет в отель. Судя по тому, что здание оцепили сотрудники СБУ, там мог быть кто-то высокопоставленный, заключил Лебедев.

Этим же утром Лебедев заявил, что удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) был зафиксирован в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска разбили украинский спецназ по наводке подполья.