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Взрывы произошли в Херсоне

В Херсоне прогремели взрывы
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в Telegram-канале издания.

Официальные власти пока ничего не говорили о взрывах.

Накануне сообщалось, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Владимира Сальдо. Часть Херсонской области по-прежнему остается под контролем Вооруженных сил Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области.

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