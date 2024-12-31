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ООН обвинила Украину в нарушении условий мобилизации

Доклад УВКПЧ ООН: Украина в ходе мобилизации нарушает свои обязательства
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Украина нарушает собственные конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет РИА Новости.

Также в докладе отмечается, что заявления Украины о законности запрета Украинской православной церкви (УПЦ) не подкреплены достаточными доказательствами.

На днях бывший главнокомандующий ВСУ (2014-2019 гг.) Виктор Муженко допустил необходимость снижения призывного возраста в украинской армии до 18 или 20 лет. Он также отметил, что временным решением проблемы нехватки мобилизационного ресурса может стать более широкое привлечение к боевым действиям сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур.

До этого украинские СМИ сообщили, что проект о снижении мобилизационного возраста уже лежит на столе в Раде. В том, что такой документ якобы ждет своего одобрения «неохотно признался» представитель ВСУ Сергей Лунич.

Ранее депутат Рады призвал воевать всех украинцев, кроме депутатов и министров.

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