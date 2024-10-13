На Украине сотрудники военкоматов начали отлавливать мужчин на рынках

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) помимо ресторанов и торговых центров начали устраивать облавы на городских рынках Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Черновцах, как сообщают местные жители, сегодня военкомы перекрыли все выходы на одном из рынков города. Представители ТЦК ходят между рядами, забирают даже тех, у кого есть документы», — говорится в публикации.

Издание поясняет, что мужчин забирают, даже при наличии отсрочек и военных документов. Из разных регионов Украины приходят сообщения о продолжении массовых облав силами сотрудников ТЦК. По данным источника, сотрудники военкоматов ходят по ресторанам и торговым центрам.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Часто мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Кроме того, 12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы».

Ранее сообщалось, что Николаевская область опустела из-за опасений насильной мобилизации населения.