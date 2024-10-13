На Украине мобилизовали мужчину, у которого была бронь от призыва

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали в Вооруженные силы Украины мужчину, который имел бронь от призыва. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Жительница Коломыи заявила, что ее мужа «загребли» в армию, несмотря на бронь от «Укрзализныци». По ее словам, он поехал по делам в Черновцы, но там был остановлен сотрудниками ТЦК», — говорится в публикации.

Издание пояснило, что сотрудники ТЦК заявили, что в системе «Оберег» его бронь «не высвечивается», после чего предложили проехать для уточнения данных.

Однако, как пишет «Страна.ua», в военкомате документ, подтверждающий наличие брони от мобилизации, порвали и отправили мужчину на полигон.

До этого сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования помимо ресторанов и торговых центров начали устраивать облавы на городских рынках Украины.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее рейды ТЦК и полиции переместились на Западную Украину.