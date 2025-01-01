Средства ПВО сбили два украинских дрона над Курской и Белгородской областями

Минобороны: ПВО сбила 2 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над территорей Белгородкой и Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаки со стороны Украины производились с 12:00 до 13:30 по московскому времени.

До этого российские военные уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря.

В ночь на 31 декабря российские системы ПВО сбили два украинских дрона над акваторией Черного моря.

Также сообщалось о попытках ВСУ нанести удары по Севастополю. В акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер, над морем ликвидировали несколько воздушных целей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Севастополе рассказали, как защищают город от атак украинских беспилотников.