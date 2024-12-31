Развожаев сообщил о продолжении атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: ВС РФ сбили несколько воздушных целей над морем и один катер ВСУ

Российские военные продолжают отражать атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей в воздухе над морем и 1 БЭК (безэкипажный катер — прим. ред.) в отдалении от берега», — написал он в 1:42 по мск.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии боеготовности, а городские службы работают в усиленном режиме.

Развожаев призвал местных жителей не снимать и не публиковать в сети работу ПВО.

До этого российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. По словам губернатора Севастополя, уничтожение вражеских дронов стало причиной громкого звука, который могли слышать жители города.

27 ноября Вооруженные силы Украины выпустили в сторону аэродрома Бельбек в Севастополе 40 БПЛА, ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow, пишет Mash. По информации канала, российские военные сбили все цели. В Минобороны РФ сообщили о перехвате 25 беспилотников над Крымом. В ответ Вооруженные силы РФ ударили по украинским аэродромам, военным и технике ВСУ при помощи авиации в 144 районах в зоне специальной военной операции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе подорвали машину с капитаном Черноморского флота.