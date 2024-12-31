Два украинских беспилотника сбили над акваторией Черного моря

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожение вражеских дронов стало причиной громкого звука, который могли слышать жители города.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из безопасных мест, несмотря на то, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты «над морем и на большой высоте».

«Продолжается контроль обстановки», — написал губернатор.

27 ноября Вооруженные силы Украины выпустили в сторону аэродрома Бельбек в Севастополе 40 БПЛА, ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow, пишет Mash. По информации канала, российские военные сбили все цели. В Минобороны РФ сообщили о перехвате 25 беспилотников над Крымом. В ответ Вооруженные силы РФ ударили по украинским аэродромам, военным и технике ВСУ при помощи авиации в 144 районах в зоне специальной военной операции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Развожаев сообщил об обнаружении частей беспилотника в Севастополе.