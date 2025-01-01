Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

МО: военные РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

Российские военные уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны ликвидированы силами Черноморского флота России.

В ночь на 31 декабря российские системы ПВО сбили два украинских дрона над акваторией Черного моря.

Также сообщалось о попытках ВСУ нанести удары по Севастополю. В акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер, над морем ликвидировали несколько воздушных целей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Севастополе рассказали, как защищают город от атак украинских беспилотников.