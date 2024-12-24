Губернатор Севастополя рассказал о защите города от украинских беспилотников

Попытки атаковать Севастополь с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предпринимаются каждый день, в 99% они не долетают до береговой линии. Об этом рассказал губернатор города в эфире «России 24».

По его словам, усилия, предпринимаемые подразделениями министерства обороны России, беспрецедентны.

Развожаев добавил, что в городе усилили меры безопасности с учетом атаки Вооруженных сил Украины 23 июня. В Севастополе были установлены дополнительные модули-укрытия, окна в образовательных учреждениях оклеили специальной пленкой, а также усовершенствовали систему оповещения.

Утром 19 декабря, Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника над территорией РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников (36) сбили над территорией Ростовской области. В Брянской области уничтожили 21 дрон, в Белгородской области — 14. Шесть вражеских БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, по три — над Курской и Тамбовской областями и один — над территорией Краснодарского края.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.