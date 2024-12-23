Военкор заявил о сработавшей «мышеловке» для ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины попали в «мышеловку» на Времевском направлении в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Группировка украинских войск оказалась практически окружена в окрестностях населенного пункта Новый Комар, поскольку 60-я бригада ВС России прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка западнее Нескучного и Времевки, отметил он. Помимо этого, группировка российских войск «Восток» уничтожила все мосты и переправы, которые использовала украинская армия.

«Мышеловка захлопнулась...» — резюмировал Котенок.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из города Курахово. По его словам, остались участки на северо-западе города, где противник еще может находиться. Он добавил, что украинские военные не смогут достать из артиллерии до Петровского района Донецка, если российская сторона займет Курахово.

Ранее стало известно об отходе украинских войск из Курахово.