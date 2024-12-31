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На Украине предоставят отсрочку вернувшимся из плена гражданам

Зеленский подписал закон об отсрочке для вернувшихся из плена граждан
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Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вернувшиеся из плена гражданские получат право на отсрочку от мобилизации. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной рады.

В рамках документа на Украине также будет упрощен порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Законопроект был принят парламентом 20 ноября. Его поддержали 304 депутата.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

27 декабря кабинет министров Украины разрешил выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям. Среди прочего постановлением кабмина были внесены и другие изменения, согласно которым религиозные учреждения теперь будут относиться к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения объектам.

Ранее женщины отбили призывника у сотрудников ТЦК в Ровно.

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