На Украине предоставят отсрочку вернувшимся из плена гражданам

Зеленский подписал закон об отсрочке для вернувшихся из плена граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вернувшиеся из плена гражданские получат право на отсрочку от мобилизации. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной рады.

В рамках документа на Украине также будет упрощен порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Законопроект был принят парламентом 20 ноября. Его поддержали 304 депутата.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

27 декабря кабинет министров Украины разрешил выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям. Среди прочего постановлением кабмина были внесены и другие изменения, согласно которым религиозные учреждения теперь будут относиться к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения объектам.

Ранее женщины отбили призывника у сотрудников ТЦК в Ровно.