Женщины отбили призывника у сотрудников ТЦК в Ровно

В Ровно на западе Украины сотрудники военкомата попытались силой мобилизовать мужчину, однако его защитили женщины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинского военкомата) при помощи неизвестного гражданского пытались запихнуть мужчину в микроавтобус, но его отбила женщина, вероятно, его жена,» — говорится в сообщении.

«Страна.ua» также разместила видео этой неудачной попытки мобилизации. На кадрах видно, как вооруженные мужчины силой пытаются затолкнуть гражданского в автобус, однако две женщины с криками «Отпустите человека, вы не имеете права его задерживать!» подбегают к автобусу и спасают мужчину.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. В конце ноября «Страна.ua» писала, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. В декабре стало известно, что военкомы проводят в республике «такси-мобилизацию».

Ранее в украинском Закарпатье женщины помогли мужчине на улице отбиться от военкомов.