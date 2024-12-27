Названа категория украинцев, которым разрешили выдавать бронь от мобилизации

Кабинет министров Украины разрешил выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации были отнесены к критически важным. Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

«Бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения кабмин внес в постановление о бронировании. Таким образом, священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным собственникам критически важных предприятий.

Как сообщает издание, среди прочего постановлением кабмина были внесены и другие изменения, согласно которым религиозные учреждения теперь будут относиться к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения объектам.

Также стало известно, что все отсрочки от мобилизации, которые были в прошлом выданы минэкономики Украины через единое приложение электронного документооборота «Дия», прекращают действовать с 28 февраля 2025 года.

Сообщалось, что выданные отсрочки могут быть аннулированы до окончания их действия, в случае, если предприятие не производит товары или не выполняет работы для армии или лишается статуса критически важного для населения объекта.

Ранее военнопленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.