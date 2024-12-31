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Белоусов поздравил военных с наступающим Новым годом

Глава МО РФ Белоусов поздравил российских военных с наступающим Новым годом

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с наступающим 2025 Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Белоусов записал обращение к военнослужащим с одного из полигонов Южного военного округа, где проходят боевую подготовку морпехи Черноморского флота. Он поздравил весь личный состав ВС РФ, ветеранов флота и армии с наступающим Новым годом.

«Желаю всем здоровья, счастья, исполнения самых заветных желаний и нашей скорейшей победы», — отметил глава Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил некоторых руководителей европейских стран с Рождеством и Новым годом. Среди них премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравление с Новым годом.

Ранее Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом.

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