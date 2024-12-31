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На Украине отменили воздушную тревогу

Украинские власти отменили воздушную тревогу
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Shutterstock/lunopark

Объявленную на территории Украины воздушную тревогу отменили, сообщает официальный портал страны для предупреждения населения.

Сирены продолжают звучать только в Черниговской области.

Утром 31 декабря во всех регионах Украины объявляли сигнал ракетной опасности. Несколько взрывов произошло в Киеве. По данным украинских СМИ, в сторону города летели баллистические ракеты.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по складу с оружием и корпусу, где размещался расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины, в городе Шостка Сумской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обратил внимание, что за полчаса до этого в том же направлении произошла серия взрывов с продолжительной детонацией.

В ночь на 31 декабря также сообщалось о взрывах в Киеве.

Ранее Развожаев раскрыл подробности о ночной атаке ВСУ на Севастополь.

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