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На окраине Киева зафиксировали несколько прилетов

Подпольщик Лебедев: российские войска нанесли удары по окраине Киева
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Vladyslav Sodel/Reuters

Российские военные нанесли удары по юго-восточной окраине Киева. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что прилеты зафиксировали около 4:00.

«Конкретики пока нет. Но, по косвенным данным (оцепление Службы безопасности Украины, иностранные «скорые»), прилет или по какому-то из штабов, или по НАТОвским военным», — подчеркнул источник агентства.

По словам Лебедева, военные Вооруженных сил РФ за утро три раза нанесли удары в одном направлении.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило, что утром 31 декабря в Киеве произошли несколько взрывов. Предварительно, в сторону города летели баллистические ракеты.

30 декабря координатор николаевского подполья заявил о разрушении склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Лебедев уточнил, что удару подвергся склад операторов дронов. В тот момент в помещении находились несколько украинских военнослужащих, добавил он.

Ранее на Украине оценили эффективность фортификаций для защиты энергетических объектов от прилетов.

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