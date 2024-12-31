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Российские войска нанесли серию ударов по Шостке в Сумской области

Подпольщик Лебедев: российские бойцы поразили технику и живую силу ВСУ в Шостке
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удары по складу с оружием и корпусу, где размещался расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он рассказал, что пораженные объекты находятся в городе Шостка. Примерно в 4:00 в населенном пункте зафиксировали прилет в районе завода «Импульс».

«Прилетело по группе [украинских] военных с техникой, готовящихся на выход <...>. Ракетным ударом поразило около 10 единиц техники и до роты личного состава [ВСУ]», — подчеркнул Лебедев.

Координатор подполья обратил внимание, что за полчаса до этого в том же направлении произошла серия взрывов с продолжительной детонацией.

«Поражен склад, которым пользуются идущие на север области бандеровцы <...>. Начало пятого [утра] — два удара по Шостке, в направлении парка Свеса. В корпусах были размещены личный состав дроноводов и заскладированы ударные БПЛА», — отметил он.

Как сказал Лебедев, в результате ударов ранения получили несколько десятков бойцов ВСУ.

Ранее российские солдаты ударили по ангару ВСУ в Полтавской области.

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