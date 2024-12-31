Развожаев раскрыл подробности о ночной атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: ночью в Севастополе уничтожили четыре воздушные цели и два катера ВСУ

Российские военнослужащие в ночь на 31 декабря отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Севастополь, расположенный в республике Крым. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

По предварительным данным, в небе над акваторией Черного моря были уничтожены четыре воздушные цели. Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали два украинских безэкипажных катера недалеко от берега.

«Напоминаю всем: не снимайте и не выкладывайте работу ПВО (систем противовоздушной обороны — «Газета.Ru»)», — подчеркнул глава города.

В ночь на 31 декабря российские средства ПВО перехватили два дрона ВСУ в небе над акваторией Черного моря. Развожаев рассказал, что из-за этого жители населенного пункта могли услышать громкие звуки.

Позже стало известно о продолжении попыток украинских солдат нанести удары по Севастополю. К тому моменту в воздушном пространстве Республики Крым сбили несколько воздушных целей, а в акватории Черного моря ликвидировали один безэкипажный катер.

Утром в Севастополе по неизвестной причине приостановили движение морского пассажирского транспорта. Ограничения на работу катеров и паромов ввели в 8:51 мск и отменили в 9:09 мск.

Ранее в Севастополе рассказали о защите города от украинских беспилотников.