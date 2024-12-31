В Киеве и Киевской области произошли взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Киевской области

Взрывы произошли в Киеве и Киевской области Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Киеве был слышен взрыв», — отмечается в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

Издание «Зеркало недели» сообщает о взрыве в Киевской области.

Согласно информации украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в украинской столице объявили в 02:56 (03:56 мск), в области — в 02:58 (03:58 мск).

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в регионе семеро подростков пострадали при подрыве неустановленного взрывного устройства.

30 декабря Telegram-канал «Украина.ру» сообщал о взрывах на территории Одессы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу.