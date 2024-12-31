Морской пассажирский транспорт возобновил движение в Севастополе

Движение катеров и паромов в бухтах Севастополя восстановлено. Об этом сообщает ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в официальном Telegram-канале.

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — говорится в заявлении, опубликованном в 9:09 мск.

До этого в Севастополе временно остановили движение паромов и катеров.

В ночь на 31 декабря российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона над акваторией Черного моря. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в связи с этим жители населенного пункта могли услышать громкие звуки.

Позже глава города заявил о продолжении попыток украинских войск нанести удары по Севастополю. По словам Развожаева, в акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер. Кроме того, средства ПВО ликвидировали несколько воздушных целей.

На этом фоне губернатор призвал жителей населенного пункта не снимать работу систем ПВО и не публиковать соответствующие записи в интернете.

Ранее в Севастополе рассказали, как защищают город от атак украинских беспилотников.