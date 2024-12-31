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ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена по Израилю

ЦАХАЛ: израильские ВВС перехватили выпущенную из Йемена ракету
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Nir Elias/Reuters

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в соцсети X.

Ракета была уничтожена до того, как нарушила воздушное пространство еврейского государства.

По данным ЦАХАЛ, из-за обстрела в нескольких районах центральной части страны была объявлена воздушная тревога.

21 декабря несколько человек пострадали в Израиле в результате ракетной атаки Йемена. В израильском оборонном ведомстве признали, что попытка перехвата выпущенной из Йемена ракеты оказалась безуспешной.

19 декабря сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по израильским военным целям в районе Тель-Авива. По данным источника телеканала Al Masirah, применялись две гиперзвуковые баллистические ракеты «Палестина-2». Незадолго до этого США и Великобритания атаковали штаб-квартиру министерства обороны хуситов в Сане — столице Йемена.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.

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