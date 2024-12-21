Йемен нанес ракетный удар по центру Израиля

Несколько человек пострадали в Израиле в результате ракетной атаки Йемена. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«В районе Тель-Авива-Яффо был обнаружен упавший снаряд», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, несколько человек получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. Силовые ведомства работают на месте происшествия.

В израильском оборонном ведомстве признали, что попытка перехвата выпущенной из Йемена ракеты оказалась безуспешной.

19 декабря сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по израильским военным целям в районе Тель-Авива. По данным источника телеканала Al Masirah, применялись две гиперзвуковые баллистические ракеты «Палестина-2». Незадолго до этого США и Великобритания атаковали штаб-квартиру министерства обороны хуситов в Сане — столице Йемена.

9 декабря гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга отмечала, что израильское военно-политическое руководство рассматривает возможность нанесения нового удара по Йемену, который будет мощнее предыдущих. Сообщалось, что целью нового удара являются участники йеменского движения «Ансар Аллах», которые продолжают обстреливать территорию еврейского государства.

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября прошлого года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.