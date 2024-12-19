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Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковыми баллистическими ракетами

Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву одновременно с атакой Израиля на Йемен

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Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по израильским военным целям в районе Тель-Авива. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Как сообщил представитель движения, цель в Тель-Авиве атаковали ракетные войска йеменских вооруженных сил. По данным источника, удар был нанесен двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Палестина-2». Сариа отметил, что в результате два критически важных военных объекта были поражены.

«Операция достигла своих целей», — сказал представитель движения.

По его словам, ракетный удар по Тель-Авиву был нанесен одновременно с израильской атакой на Йемен.

Незадолго до этого сообщалось, что по столице Йемена Сане были нанесены удары с воздуха. По имеющейся информации, атакам подверглись расположенные к югу и северу от столицы центральные электростанции Хазиз и Дахабан. Кроме того, авиаударам подверглась расположенная на западе страны провинция Ходейда и ее порт — он был атакован четыре раза. Также были два раза атакованы нефтяные резервуары в Рас-Иссе.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.

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