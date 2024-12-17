США ударили по зданию министерства обороны хуситов в Сане

Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удар по штаб-квартире министерства обороны хуситов в Сане — столице Йемена. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Рейды были направлены против штаб-квартиры министерства обороны в районе Аль-Уради в центре Саны», — говорится в публикации.

В результате атаки произошел сильный взрыв, отмечает телеканал. Кроме того, нанесены удары по военным объектам в портовом городе Ходейда. Информация о последствиях не приводится.

Накануне сообщалось, что США и Великобритания атаковали йеменскую провинцию Хаджа, которую контролирует мятежное движение хуситов «Ансар Аллах». По данным телеканала Al Masirah, силы коалиции нанесли авиаудар по населенному пункту Бухейс в районе Миди, который находится на берегу Красного моря. Источники телеканала Al Arabiya отметили, что удары были нанесены по военным объектам хуситов.

9 декабря гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга отмечала, что израильское военно-политическое руководство рассматривает возможность нанесения нового удара по Йемену, который будет мощнее предыдущих. Сообщалось, что целью нового удара являются участники йеменского движения «Ансар Аллах», которые продолжают обстреливать территорию еврейского государства.

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября прошлого года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.