США выделяют Украине дополнительную помощь в размере $3,4 млрд

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты выделяют Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере $3,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это «знаменует собой заключительное выделение средств, ассигнованных в соответствии с двухпартийным законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины от 2024 года».

Она отметила, что прямая бюджетная поддержка обусловлена проведением реформ на Украине.

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи для Украины передадут Киеву оружие с армейских складов на $1,25 млрд.

Ранее США пообещали помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа.