Минфин США: Вашингтон потратил все деньги, выделенные на Украину в 2024 году

Министр Йеллен: США использовали все выделенные в 2024 году на Украину средства

Соединенные Штаты полностью израсходовали деньги, которые конгресс выделил на поддержку Украины в 2024 году. Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен, ее цитирует РИА Новости.

«Эта помощь в размере $3,4 млрд знаменует собой заключительное выделение средств в соответствии с двухпартийным законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины от 2024 года», — сказала министр финансов.

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

В тот же день Йеллен заявила, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере $3,4 млрд.

Ранее Блинкен рассказал, что войдет в состав нового пакета военной помощи Украине.