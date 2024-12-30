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Над Курской областью сбили третью ракету ВСУ за сутки

В небе над Курской областью сбили третью ракету ВСУ за сутки
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Станислав Красильников/РИА Новости

В небе над Курской областью сбили третью ракету за сутки. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Третья ракета ВСУ была сбита в небе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО!» — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате атаки ВСУ не поступало.

30 декабря в приграничном районе Курской области были сбиты две ракеты ВСУ. Никто не пострадал.

Утром того же дня сообщалось, что ремонтно-эвакуационная группа ВДВ из Уссурийской области обнаружила и захватила трофейную американскую БМП М113 в Кореневском районе Курской области.

Тем временем российская армия продолжает выдавливать ВСУ с территории Курской области. ВС России ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона РФ. Потери противника превысили 300 человек.

Ранее боец ВСУ прочитал листовку и сдался в плен в Курской области.

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