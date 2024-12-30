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В Курской области сбили вторую ракету ВСУ

В небе над Курской областью сбили вторую ракету ВСУ
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

В приграничном районе Курской области была сбита еще одна ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших властям Курской области не поступало.

30 декабря над регионом уже была сбита одна украинская ракета.

Утром того же дня сообщалось, что ремонтно-эвакуационная группа ВДВ из Уссурийской области обнаружила и захватила трофейную американскую БМП М113 в Кореневском районе Курской области.

В конце ноября российские танкисты группировки «Восток» захватили в зоне проведения специальной военной операции бронетранспортер М113, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее группировка войск «Север» отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области.

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