Ремонтно-эвакуационная группа ВДВ из Уссурийской области обнаружила и захватила трофейный американский БМП М113 в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава с использованием техники», — говорится в сообщении.

После этого, как отметили в министерстве, российские войска эвакуировали технику. Для этого десантники зацепили американский БМП на буксир, после чего доставили в ремонтное подразделение.

По данным ведомства, состояние машины оказалось удовлетворительным. Она наехала на мину, в результате чего потеряла гусеницу и левый передний фрикцион.

В конце ноября российские танкисты группировки «Восток» захватили в зоне проведения специальной военной операции бронетранспортер М113, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). В Минобороны заявили, что «экипаж ВСУ трусливо бежал с передовой, не пытаясь эвакуировать технику».

Ранее Кадыров прибыл на прямую линию на трофейном БМП Bradley с пленными украинцами.