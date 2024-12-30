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Российские войска ударили по силам ВСУ в Курской области

Минобороны: бойцы группировки «Север» ударили по ВСУ в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

ВС России ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы группировки войск «Север» ударили по живой силе ВСУ в районе населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка Курской области.

За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, а также 10 бронированных машин.

30 декабря ВСУ дважды пытались атаковать Курскую область при помощи ракеты, в обоих случаях они были сбиты.

До этого сообщалось, что ВСУ на Курском направлении потеряли порядка 400 военнослужащих за сутки. В Минобороны подчеркнули, что российские бойцы уничтожили три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, а также три боевые бронированные машины. Помимо этого, было ликвидировано 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские десантники захватили американский БМП в Курской области.

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