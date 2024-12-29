Боец ВСУ прочитал листовку и сдался в плен в Курской области

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прочитал листовку бойцов российской группировки войск «Север» и сдался в плен в Курской области. Об этом украинский военный сообщил в интервью ТАСС.

«В плен я попал по листовке, сдался добровольно, прочитав листовку, сложил оружие, взял белый мешок вместо белого флага и сдался в плен», — заявил он.

По словам военного, в листовке российские военные обещали при сдаче в плен оказать медицинскую помощь и организовать питание. Он добавил, что бойцам также разрешили позвонить домой и попасть в обмен.

Военнослужащий отметил, что не знал о том, что его отправляют на территорию Курской области и думал, что находится в Сумской или Черниговской области Украины. Позже солдат понял, что войска ВСУ находятся в полном окружении.

27 декабря солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (Торецке) в Донецкой народной республике. Украинские военные решили сдаться после того, как получили инструкции на листовках, сброшенных на их позиции.

Ранее в Госдуме призвали солдат ВСУ в Курской области сдаваться в плен.