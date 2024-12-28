В России призывников осенней кампании не направляли в зону СВО

Призывники завершившейся осенней кампании не направлялись в пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, призывников не отправляли служить в новых регионах России.

«В пункты дислокации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, военнослужащие не направлялись», — говорится в сообщении.

28 декабря в России закончился осенний призыв на военную службу. В Минобороны РФ заявили, что, согласно указу президента РФ № 822 от 30 сентября, на всей территории страны были призваны и направлены в ВС 133 тыс. человек.

17 декабря военный комиссар столицы Максим Локтев заявил о досрочном окончании осеннего призыва в Москве.

16 декабря министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что за 2024 год более 427 тысяч человек заключили контракт на службу в армии.

Ранее Соцфонд разъяснил, как срочная служба армии влияет на пенсию.