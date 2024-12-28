В России закончился осенний призыв в армию

В России завершился осенний призыв на военную службу, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что, согласно указу президента РФ № 822 от 30 сентября, на всей территории страны были призваны и направлены в ВС 133 тыс. человек. Военные комиссии работали с 1 октября, а 15 октября призывников начали отправлять в войска.

Минобороны отметило, что у призывников была возможность выбрать службу в разных видах ВС в зависимости от состояния здоровья и итогов психологического отбора. Всех молодых людей на сборных пунктах обеспечили установленными нормами довольствия.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в публикации.

17 декабря военный комиссар столицы Максим Локтев заявил о досрочном окончании осеннего призыва в Москве.

Ранее в Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин.