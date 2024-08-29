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Соцфонд разъяснил, как срочная служба в армии влияет на пенсию

Соцфонд: служба в армии означает год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента

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АНО «Национальные приоритеты»

В Социальном фонде России сообщили, что срочная служба в армии засчитывается в пенсионный стаж и превращается в год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента. Заявление приводит РИА Новости.

«Год службы по призыву, например, формирует один год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента», — заявили в Соцфонде.

Там отметили, что служба в советской армии дает такие же пенсионные права. Отмечается, что службу в армии до 2002 года можно засчитать для пенсии другим способом, который дает больше стажа, но не всегда это означает выше размер пенсии. Также служба в вооруженных силах учитывается при оформлении досрочной пенсии.

Ранее доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур сообщила «Газете.Ru», что страховая пенсия россиян складывается из суммы пенсионных баллов, умноженной на их стоимость на дату назначения выплат, плюс фиксированная доплата.

Ранее россиянам рассказали, кто может получить двойную пенсию в 2024 году.

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