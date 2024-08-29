Соцфонд разъяснил, как срочная служба в армии влияет на пенсию

В Социальном фонде России сообщили, что срочная служба в армии засчитывается в пенсионный стаж и превращается в год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента. Заявление приводит РИА Новости.

«Год службы по призыву, например, формирует один год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента», — заявили в Соцфонде.

Там отметили, что служба в советской армии дает такие же пенсионные права. Отмечается, что службу в армии до 2002 года можно засчитать для пенсии другим способом, который дает больше стажа, но не всегда это означает выше размер пенсии. Также служба в вооруженных силах учитывается при оформлении досрочной пенсии.

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