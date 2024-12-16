Новый род войск, победа в СВО и производство «Орешника». Белоусов назвал 42 задачи для Минобороны Белоусов: Минобороны в 2025 году ускорит оформление льгот военным

Глава МО Андрей Белоусов обозначил, что Россия готовится к потенциальному конфликту с НАТО. США планируют разместить в Германии ракеты, которые долетят до Москвы за восемь минут, а у российских границ за месяц окажутся 300 тысяч иностранных военных. В ответ РФ наращивает свой военный потенциал, в рамках чего в 2025 году создадут войска беспилотных систем, а в МО появится департамент повышения эффективности.

Министерство обороны России в 2025 году планирует сосредоточиться на 10 основных направлениях деятельности, заявил министр обороны Андрей Белоусов во время выступления на расширенном заседании коллегии министерства:

Обеспечение победы в зоне СВО с учетом достижения всех поставленных целей.



Модернизация Вооруженных сил России с учетом внешних угроз.



Модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров.



Медицинское обеспечение военных и их семей.



Социальное обеспечение военных и их семей.



Формирование системы «обратной связи» с Минобороны для военных и их родных.



Военное и военно-техническое сотрудничество с союзными государствами.



Повышение эффективности строительного и имущественного комплексов.



Оптимизация внутренних процессов министерства.



Создание единой цифровой среды Минобороны.

По каждому из направлений перед министерством стоит ряд задач — всего их 42 . В числе прочего планируется создать в системе Вооруженных сил России новый род войск — «войска беспилотных систем», масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник», усовершенствовать все три компонента сил ядерного сдерживания и создать в структуре МО департамент повышения эффективности.

Как подчеркнул Белоусов, основными факторами, влияющими на деятельность министерства, стали ведение активных боевых действий в зоне СВО, обеспечение готовности к любым событиям, в том числе конфликту с НАТО, развитие технологий и возможности экономики. Он отметил, что уже сейчас уровень расходов на национальную оборону достиг 6,3% ВВП — 32,5% федерального бюджета, что диктует жесткие требования к эффективности работы ведомства.

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Успехи РФ на СВО

По словам Белоусова, в 2024 году ВС РФ взяли под контроль почти 4,5 тыс. кв. км . Вооруженные силы Украины контролируют менее 1% территории ЛНР и 25–30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Украинская армия за год лишилась более 560 тыс. военнослужащих, а за все время проведения СВО — около миллиона. В Курской области ВСУ потеряли более 40 тыс. человек.

Российская армия также уничтожила более 58 тысяч единиц техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства. Кроме того, российские военные нанесли значительный урон ВПК Украины и связанной с ним энергетической системе, после чего украинская сторона во многом утратила возможность производить оружие.

«ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка тридцати квадратных километров», — отметил Белоусов.

Он добавил, что подразделения ВСУ на переднем крае укомплектованы максимум на половину, они вынуждены перейти к обороне и задействовать резервы.

«Самым значимым прорывом» в тактике действий подразделений министр назвал массовое применение беспилотников различного назначения. Сейчас ВС РФ ежедневно используют более 3,5 тысячи БПЛА.

Глава МО также отметил, что за 2024 год более 427 тыс. человек заключили контракт на службу в армии. По его словам, ежедневно такое решение принимают более 1,2 тыс. человек. Кроме того, в 2024 году по сравнению с 2022-м значительно увеличилось количество поставленной в войска техники, однако Белоусов призвал в будущем обеспечить устойчивость поставок. Также министр отметил, что до конца года нужно развернуть дополнительные ремонтные подразделения вблизи линии фронта, чтобы повысить уровень исправности вооружения — не ниже 98%.

ПВО работает

Российские средства ПВО, по словам министра, показали свою высокую эффективность. В 2024 году они сбили 86 ракет Storm Shadow и SCALP-EG, 215 ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотников.

«Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах», — заметил Белоусов.

Министр добавил, что в этой области есть нерешенные вопросы, но их будут обсуждать на закрытом совещании.

Белоусов отметил, что страны НАТО переходят на новую систему боевой готовности, в рамках которой у границ с РФ за месяц могут разместить 300 тыс. иностранных военных, а за полгода — 800 тыс. США и Германия уже заявили о размещении в ФРГ американских ракет средней дальности, а затем и гиперзвуковых ракет, которые долетят до Москвы за восемь минут. В качестве мер защиты Россия намерена совершенствовать три компонента сил ядерного сдерживания, развивать технологии и быстро их внедрять, сформировать единое информационное поле, повысить эффективность поражения противника высокоточным оружием, уточнить численность ВС РФ, модернизировать военное образование.

«В следующем году нужно масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник». И продолжить работу над другими перспективными образцами», — сказал Белоусов.

Медицина на СВО

Белоусов утверждает, что около 96% военнослужащих после выписки из госпиталя могут вернуться в строй:

«Показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться. Это один из лучших показателей в мире.

Значительно вырос показатель выживаемости раненых — благодаря масштабному применению авиамедицинской эвакуации, военных санитарных поездов, а также развитию комплексной медицинской реабилитации».

При этом Белоусов призвал сократить сроки медицинской эвакуации, обучить военных оказывать первую помощь, оснастить медицинские подразделения новыми средствами защиты для эвакуации, укомплектовать до 98% подразделения медицинским персоналом в 2025 году.

«Будет осуществлен переход на новые современные стандарты, которые позволят предоставлять полный цикл услуг протезирования и реабилитации. При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы. Срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в два раза — в среднем до трех месяцев», — отметил Белоусов, добавив, что для военнослужащих с увечьями организуют социализацию и трудоустройство.

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Упрощение получения выплат

По словам министра, Минобороны работает над обеспечением военнослужащих и членов их семей положенными выплатами, социальными льготами и жильем в удобной форме. Уже упростили выдачу справок об участии в СВО, ее можно получить за пять дней. В ближайшее время получение бонусов еще ускорят и упростят . Кроме этого, с сентября в полтора раза увеличили размер выплат.

Также Минобороны планирует создать комплексную систему поиска пропавших без вести и поддержку членов их семей.

«К поиску наших бойцов надо подходить комплексно. Необходимо упорядочить все процессы, внести изменения в нормативную базу. Объединить усилия с волонтерами, обеспечив их оснащение и организацию работы в зоне СВО. Они там и так уже работают, просто нам нужно с ними более четко координировать действия», — сказал Белоусов.

По словам чиновника, сейчас более 48 тысяч военнослужащих нуждаются в жилье. В связи с этим в следующем году выделят дополнительное финансирование, проведут инвентаризацию жилищного фонда, введут в эксплуатацию объекты незавершенного строительства жилищного фонда.

Россия сотрудничает с другими странами

«Попытки коллективного Запада изолировать Россию в плане военного сотрудничества провалились. В текущем году оно охватывало более ста стран. Расширено взаимодействие с союзниками и стратегическими партнерами из СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В том числе проведено двадцать одно международное учение, осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства», — подчеркнул Белоусов.

По словам министра, иностранные государства продолжают сотрудничать с Россией в сфере военного образования, в рамках чего в страну приезжают около девяти тысяч человек из 50 стран.

«Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения , что не всегда возможно с учетом СВО. Необходим переход к устойчивым кооперационным связям между оборонными предприятиями, в том числе, в рамках лицензионных производств. С гарантиями закупок выпускаемой военной продукции ВС РФ и ее партнеров. Именно такие отношения складываются в рамках союзного государства с Республикой Беларусь», — сказал Белоусов.