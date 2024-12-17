Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве досрочно завершили осенний призыв

Военком Локтев: призыв в Москве досрочно завершен после выполнения плана

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Осенний призыв в Москве завершили досрочно — за две недели до 31 декабря, рассказал агентству «Москва» военный комиссар столицы Максим Локтев.

«Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников. Это случается достаточно редко и, конечно, говорит о растущем патриотизме среди московской молодежи», — считает военком.

Локтев добавил, что в Москве продолжается набор граждан на службу по контракту. По его словам, желающих настолько много, что соседнее с пунктом отбора здание пришлось перепрофилировать, чтобы появилась возможность принять заявки у всех.

16 декабря министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что за 2024 год более 427 тысяч человек заключили контракт на службу в армии. По его словам, ежедневно такое решение принимают более 1,2 тыс. человек.

Ранее Путин прокомментировал идею собирать ДНК-материалы у участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами