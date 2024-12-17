В Москве досрочно завершили осенний призыв

Осенний призыв в Москве завершили досрочно — за две недели до 31 декабря, рассказал агентству «Москва» военный комиссар столицы Максим Локтев.

«Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников. Это случается достаточно редко и, конечно, говорит о растущем патриотизме среди московской молодежи», — считает военком.

Локтев добавил, что в Москве продолжается набор граждан на службу по контракту. По его словам, желающих настолько много, что соседнее с пунктом отбора здание пришлось перепрофилировать, чтобы появилась возможность принять заявки у всех.

16 декабря министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что за 2024 год более 427 тысяч человек заключили контракт на службу в армии. По его словам, ежедневно такое решение принимают более 1,2 тыс. человек.

Ранее Путин прокомментировал идею собирать ДНК-материалы у участников СВО.